Will Smith aparece ‘diferente’ em entrevista, e fãs perguntam o que fez no rosto

O ator Will Smith, 53, apareceu um pouco diferente em entrevista ao programa The One Show e chamou a atenção de seguidores. Eles notaram que ele pode ter feito algum procedimento no rosto.

Para falar à TV britânica sobre o novo longa “King Richard: Criando Campeãs”, Smith acabou repercutindo mais pela aparência do que pelas declarações. A produção deverá chegar aos cinemas em 2 de dezembro.

“Will Smith está diferente. E não sei como ou o porquê”, escreveu uma. “O que Will Smith fez no rosto?”, perguntou outro seguidor. “O Will Smith não parece o Will Smith”, postou um terceiro.

O que já era sabido dos fãs era que Smith tem intensificado os treinos físicos para melhorar o corpo e a saúde. Ele já chegou a declarar que estava em seu pior físico de toda a vida por causa da pandemia.

Em recente entrevista, o ator revelou à Oprah Winfrey que tem o sentimento de que decepcionou todas as mulheres com as quais se relacionou até hoje.

Em determinado momento do papo, já no ar pela Apple TV+, o astro de Hollywood prometeu abrir o jogo sobre muitos assuntos. “Eu quero contar a verdade. Eu quero que as pessoas saibam disso”, iniciou.

“Eu tenho carregado por toda a minha vida o sentimento de que falhei com toda mulher que eu tive contato”, emendou.

O ano tem sido agitado para Smith. Em uma das revelações mais fortes antecipadas de seu livro pela revista People, Will disse que cogitou matar o próprio pai, Willard, após presenciar violência doméstica contra a mãe, Caroline.

“Quando eu tinha nove anos, vi meu pai socar minha mãe na lateral da cabeça com tanta força que ela desmaiou. Eu a vi cuspir sangue. Aquele momento, naquele quarto, provavelmente mais do que qualquer outro momento da minha vida, definiu quem eu sou”, disse.

“Uma noite, enquanto eu delicadamente o empurrava de seu quarto em direção ao banheiro, uma escuridão surgiu dentro de mim. Quando criança, eu sempre disse a mim mesmo que um dia vingaria minha mãe. Que quando eu fosse grande o suficiente, quando eu fosse forte o suficiente, quando eu não fosse mais um covarde, eu iria matá-lo”, disparou.

Recentemente, a atriz e empresária Jada Pinkett Smith, 50, mulher do ator, revelou detalhes de sua vida sexual com o marido em episódio de seu programa “Red Table Table”, que contou com participação especial de Gwyneth Paltrow.

Nele, conta que ao longo dos anos tem conversado com o parceiro sobre a jornada juntos e que muitas vezes há uma dificuldade em manter uma vida sexual intensa. Ambos são casados desde 1997 e são pais de Jaden, 23, e Willow, 20.

“É difícil”, começou ela sobre sua rotina sexual. “Nós começamos isso tudo muito novos, com 22 anos. Acho que você espera que o seu parceiro saiba [o que você quer], especialmente quando diz respeito a sexo. É tipo, ‘bem, se você me ama, você deveria saber, deveria ler a minha mente’. E isso é uma imensa cilada”, afirmou.

Para ela, ambos os lados precisam tomar iniciativas. “Eu tento para valer. É desconfortável, mas é profundamente saudável. Principalmente em relação a sexo, porque é algo sobre o que não conversamos tanto assim e envolve muita fantasia.”

Recentemente, Smith confirmou que seu casamento com Jada Pinkett deixou de ser monogâmico e que, atualmente, o casal vive um relacionamento aberto.