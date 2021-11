Xand Avião choca a todos ao voltar a seguir DJ Ivis nas redes sociais

Xand Avião tomou uma atitude que deixou muitos fãs surpresos. O cantor voltou a seguir DJ Ivis, que foi preso por agredir a ex-mulher, nas redes sociais.

O forrozeiro, que na época que os vídeos das agressões foram expostos na mídia, chegou a prestar todo apoio à vítima e tinha dado por encerrada a parceria com o produtor musical.

No entanto, após a soltura de Ivis, no último mês, Xand voltou a dar follow no rapaz. O print foi divulgado nas redes sociais e levantou questionamento entre os internautas. “Não esperava menos“, disse uma. “Breve sai um trabalho juntos, dinheiro é dinheiro”, alfinetou outro. “É um mundo louco esse dos negócios. Valores morais pra que? Isso é pra poucos“, afirmou um terceiro.

Ivis, inclusive, se pronunciou pela primeira vez desde que deixou a prisão, em outubro. Ele passou quatro meses detido após ser acusado de agredir a ex-mulher, Pamella Holanda.

Cabe lembrar que a prisão do famoso ocorreu quando a influencer compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostrava o artista a atacando com tapas, socos e chutes.

“Por muitas vezes eu disse que começo a produzir pelo refrão. Hoje, trago este pensamento para minha vida, quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor” , iniciou.

O músico ainda declarou que é difícil entender um erro no “calor do momento”, mas que teve tempo para repensar.

“Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir. Aprendi a importância de ter um acompanhamento profissional para me entender melhor. Acreditem, isso faz total diferença. Sei que não vai ser fácil, mas esta será minha busca. Agarrar com coragem e amor toda chance que me for dada”, disparou.

O DJ completou: “Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada”.

Após ter solto, Ivis excluiu as fotos que ele já havia postado com cantores e parceiros musicais. Antes de ser solto, ele mantinha fotos no Instagram com artistas como Xand Avião, Zé Vaqueiro, Wesley Safadão e Zé Felipe. Agora, porém, já não aparecem mais as imagens na plataforma digital.