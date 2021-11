Xuxa anuncia segunda filha, vende mansão por verdadeira fortuna e arruma malas para mudança pra Europa

Recentemente, a apresentadora Xuxa fez uma publicação em seu Instagram, onde anunciou além de Sasha, mais uma filha. A loira agora também é mãe da pequena Doralice.

No entanto, Doralice não é um ser humano. A pequena é a nova cachorrinha da família. Desse modo, ela aproveitou para apresentar sua pet aos seguidores e se declarou.

“Quero dividir com vocês que entendem esse amor verdadeiro, essa paixão. Aprendi nessa vida que, se tem quatro patas e late, você pode confiar e amar de verdade, pois é isso que você vai receber. Amor”, escreveu Xuxa.

“Beijos para todos que amam esses filhos de pelos”, finalizou a apresentadora.

Além disso, os dias de Xuxa no Brasil podem estar contados. O motivo? Vamos te explicar. Em suma, em setembro, a mãe de Sasha conseguiu vender sua mansão no Rio de Janeiro, por cerca de R$ 45 milhões.

A artista estava tentando vender a propriedade desde 2018. O motivo principal foi a morte da mãe, dona Alda. Desse modo, agora, após o casamento de Sasha Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos pretende ir de malas prontas para Europa, junto com o namorado, Junno Andrade.

“Pretendo [ir para] a Itália. Toscana. Já vi algumas casas lá. Minha filha gosta muito de lá, temos cidadania italiana, então tem essa grande possibilidade”, disse Xuxa durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Xuxa detona Mara Maravilha

Recentemente, Mara Maravilha xingou Xuxa, passando de todos os limites. Em resumo, a morena chamou a loira de “débil mental”. Mas, se engana quem acha que a mãe de Sasha ficou quieta.

Muito pelo contrário, na verdade ela aproveitou o momento e esculachou a ex-amiga, afirmando sentir “pena”.

“Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso? Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estão ‘nessa expressão’. É simplesmente feio”, detonou Xuxa na ocasião.