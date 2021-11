Xuxa vira piada na web por causa de vídeo antigo falando que viu duende

Xuxa Meneghel se tornou alvo de inúmeras piadas na internet na última quinta-feira (18). O motivo para isso teve a ver com um vídeo antigo que viralizou entre os internautas, em que a apresentadora surge dizendo que já viu um duende.

“Vocês podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Eu odeio quando você vai em hotel e eles empurram a colcha por baixo da cama e você tem que ficar puxando, sabe? Odeio isso”, iniciou o relato.

“Aí quando eu tava na minha cama no meu sítio eu falei ‘quem foi que fez isso? Todo mundo sabe que eu odeio isso’. Quando eu puxei a colcha, vi um duendezinho me olhando”, relatou a loira no Altas Horas.

“Depois ele soltou [a colcha] e ela veio inteira. Eu tava sozinha, morava em um sítio cheio de bichos. Me juntei todinha por baixo da coberta e fiquei rezando para que aquela coisinha que tava ali fosse embora. Eu não estava preparada”, complementou.

O depoimento feito pela eterna rainha dos baixinhos fez com que o nome dela fosse bastante repercutido na web.

“A Xuxa não é de contar mentiras, ela tava chapada, é diferente”, disparou um tuiteiro. “Quero um pouco do que ela tomou”, brincou outro.