Zé Felipe e Virgínia são acusados de gordofobia nas redes sociais

O casal de influenciadores Zé Felipe e Virgínia foram acusados de gordofobia nas redes sociais após a youtuber publicar um vídeo nos stoires rindo de um vídeo sobre compulsão alimentar.

O casal e amigos estavam brincando com o vídeo, que é um viral de uma mulher que estava falando do probelma com a obesidade e compulsão alimentar. Ela dizia que comia 12 pães por dia e segundo o Tik Toker Matheus Baldi, o casal será processado pela menina que apareceu no vídeo. Veja no vídeo: