5 dicas fáceis para calibrar a imagem da sua TV

Você sabia que dá para calibrar sua TV sem precisar pagar por isso? Existem configurações no próprio televisor que permitem esses ajustes e, se você se ligar em cada detalhe, não leva mais que cinco minutinhos.

Vale ressaltar que fazer através de uma sonda de calibração profissional obviamente trará melhores resultados. No entanto, também é possível fazer com base na nossa visão e com a ajuda de determinados padrões.

Confira algumas dicas:

Ajustes de brilho e contraste

1- Para começar, dois pontos básicos, mas super importantes para calibração da TV: o brilho e contraste. Com o brilho, modificamos a profundidade dos pretos na tela, podendo ajustar como nossa televisão se comporta nas cenas mais escuras.

Se definirmos o brilho para o máximo, os pretos aparecerão acinzentados e a imagem em geral não terá mais aquela “intensidade” em determinadas cenas. O objetivo é equilibrar esse brilho.

Ao reproduzir o padrão que vemos no vídeo abaixo, devemos ter claro que nosso objetivo principal é que o nível 16 da imagem seja o mais preto possível, enquanto a partir de 17 eles piscam em uma tonalidade diferenciada, puxando para o cinza. Para isso colocamos o brilho no mínimo e subimos até o número indicado.

