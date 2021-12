A Fazenda 13: Dynho, após saber que Mirella está removendo tatuagem com seu rosto, desaba: “Perdi”

Dynho Alves ficou surpreso após sair de A Fazenda e descobrir que está divorciado. No entanto, o que mais o magoou, foi o fato de Mirella já ter começado o processo de remoção das tatuagens que tinha em homenagem a ele.

Em participação no Link Podcast, apresentado por Lucas Selfie, Dynho abriu o coração. Em suma, de acordo com ele, ele sabe que será quase impossível voltar com Mirella. Contudo, mesmo assim, ele quer poder conversar com sua ex.

“Se eu estivesse no lugar dela, eu ficaria triste do mesmo jeito“, disse o músico, se referindo a aproximação dele com Sthe Matos.

Além disso, Dynho afirmou que o que ele mais deseja no momento é poder conversar com Mirella. “É o que eu mais quero“, diz. Ao saber sobre a remoção da tatuagem, ele ficou triste. “Rapaz, não fala isso não“. Mas não para por aí, logo em seguida ele ainda lamentou. “Eu perdi a pessoa que eu mais amo na minha vida“.

Dynho expôs Mirella

Durante a live da Cabine de Descompressão, Dynho abriu o jogo sobre Mirella, falando sobre o que achou que aconteceu. De acordo com ele, a cantora odeia receber críticas e não sabe lidar direito com isso.

“E quando é jogado isso pra internet, uma coisa que tá muito nítido ali, aí ela fica tipo com um monte de coisa na cabeça. Ela já começa a criar um monte de coisa na cabeça dela… sempre foi assim, não só agora, mas sempre no nosso relacionamento, ela sempre foi assim. Ela cria uma expectativa na cabeça dela e no final não é nada daquilo que ela criou na cabeça dela”, assim, disse ele.

“Então, ela não gosta de ler comentários negativos, ela não gosta de ver coisas que machucam, que deixam ela mal e a primeira coisa que ela faz é se expressar pra internet”, disse Dynho.