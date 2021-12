A Fazenda 13: Rico mantém favoritismo e é o grande vencedor

A Fazenda 13, chegou ao fim e com % dos votos, o grande vencedor foi Rico Melquiades. Na final, estavam Bil Araújo, Solange e Marina. Mas, agora, vamos relembrar tudo o que aconteceu durante essa polêmica edição do reality rural.

Em primeiro lugar, para quem não lembra, a web acusou Nego do Borel de estupro, fazendo com que ele fosse expulso. Na ocasião, os dois estavam bêbados e acabaram ficando logo na primeira festa. No entanto, em determinado momento, o funkeiro teria passado dos limites, e feito movimentos de sexo embaixo da coberta, enquanto Dayane estava desacordada.

Contudo, após sair de A Fazenda 13, Dayane negou que isso tenha acontecido. Na época, ainda, os diretores do reality e da Record, não queriam expulsar o músico. Todavia, a pressão da web acabou fazendo ele sair do programa.

Além disso, Fernanda Medrado, uma das participantes iniciais de A fazenda 13, pediu para sair do reality. Tendo que pagar uma multa de R$ 80 mil. Desse modo, no lugar dela, entrou Lary Bottino, que ficou pouco tempo dentro da casa.

Não podemos também esquecer as polêmicas de Gui Araújo. O influenciador decidiu expor todas as suas ex-namoradas. Dessa maneira, acabou causando uma polêmica por ter colocado Jade Picon em uma saia justa. De acordo com Gui, eles teriam ficado, enquanto ela ainda namorava João Guilherme. Contudo, tudo foi desmentido.

Por fim, mas não menos importante, temos o fim dos casais. Quando começou A Fazenda 13, Dynho estava casado com Mirella. Sthe noiva de Victor, MC Gui noivo de Bia e Aline Mineiro namorando com Léo Lins. Bom, todos os relacionamentos chegaram ao fim.

A Fazenda 13: Rico é o grande campeão

Rico foi o grande protagonista dessa edição, mesmo quando teve sua jaqueta cortada por Dayane Mello, ele entregou tudo. O participante, mesmo com uma personalidade extremamente forte, entrou na graça do povo, conquistando todos com sua autenticidade.