Ana Maria Braga grava com sucessor do Louro José, diz colunista

O Louro José era o alter ego de Ana Maria Braga no “Mais Você”, da Rede Globo de Televisão.

O boneco manipulado por Tom Veiga, que faleceu em Novembro de 2020, garantia as melhores tiradas no matinal da Rede Globo.

A internet era unânime em afirmar que o papagaio fazia os melhores comentários durante a exibição do “Big Brother Brasil”. Quando um participante era eliminado, o mascote de Ana Maria Braga fazia as melhores perguntas.

Parece que Ana compactua com o público. Tanto que o Louro José poderá ganhar um sucessor.

Segundo informações exclusivas do colunista André Romano, a loira iniciou gravações com um substituto do papagaio.

O discípulo do Louro deverá estrear em 2022.

Ainda de acordo com Romano, a emissora montou um esquema para que a imagem do novo papagaio não vaze antes do previsto.

Os profissionais envolvidos nas filmagens assinaram um termo de confidencialidade com a Vênus Platinada.

É aguardar!