Andréa Beltrão comenta resultado de plástica: “Tive um ataque”

A atriz Andrea Beltrão, de 58 anos, assumiu que fez uma plástica em toda a sua vida e se assustou com o resultado no pós-operatório.

Durante sua participação no programa “Superbonita”, apresentado por Taís Araújo, Andréa relembrou o procedimento feito no pescoço e garantiu que não vê mais o resultado.

“Eu fiz [plástica] no pescoço. Quando eu me olhei no espelho, tive um ataque, porque o pós-operatório é pesado. Depois eu fiquei muito feliz, mas agora já está caindo de novo”, contou.

Andrea Beltrão ainda comentou que tem medo de fazer procedimento estético no rosto, como um botox. “Eu tenho um nervoso de botox danado, eu tenho medo de ficar com aquela sobrancelha de acento circunflexo, mas nada contra”, completou a atriz, que está no ar na novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo.