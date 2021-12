Anitta choca a todos ao dar beijão triplo em cima do trio; assista

Anitta se apresentou no Carnatal, em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite deste sábado (11), e um momento surreal não passou despercebido pelo público. A funkeira chamou dois fãs em cima do trio e tascou um beijão neles.

Mas nada de beijo separado, não. A carioca, na verdade, trocou língua com os dois rapazes ao mesmo tempo, para delírio de quem acompanhava tudo.

Em suas redes sociais, Anitta revelou que achou um dos rapazes gato e o convidou para o trio. “Vi um fã gato no meio do público, ele disse que era casado. O marido também era gato. Deu tudo certo“, disparou.

Anitta queria a três também com famosos

Por falar em beijo triplo, Anitta se empolgou ao ver uma imagem um tanto quanto ousada. Apesar de não ter participado da Farofa da Gkay, a funkeira foi lembrada com uma foto sua que circulava pela festa.

Quem brincou com a imagem da cantora foi o casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach. Anitta logo tratou de compartilhar uma foto em que os ex-BBBs aparecem beijando um totem dela.