Anitta detalha kit sexo e conta elogios de ginecologista: “Limpinha e bem cuidada”

Anitta, que recentemente esteve no ‘PodCats’, de Virginia Fonseca e Camila Loures, surpreendeu ao detalhar que possui um “kit sexo” pronto para todas as ocasiões. Em suma, a dona do hit ‘Girl From Rio’ contava que opta por fazer exames e passar em médicos apenas no Brasil, e explicou que recebeu muitos elogios de sua ginecologista.

A princípio, a cantora fez questão de rebater comentários sobre sua vida íntima, principalmente por ela não esconder de ninguém que gosta muito de transar. Isso porque, mesmo ficando com muitas pessoas, ela não deixa o cuidado de lado, e não teve dores de cabeça ao ir na médica. “Ela disse que é limpinha e bem cuidada”, contou.

Além disso, Anitta aproveitou a grande visibilidade, já que estava sendo assistida por mais de 200 mil pessoas, para conscientizar a todos sobre o uso de preservativos.

“É bem fininha, parece que não está usando nada. Todo mundo ama e sempre levo na bolsa. Trago também para o meu pai, que tem um fogo… Eu puxei a ele”, explicou a cantora.

Leia mais em IG, clique AQUI!