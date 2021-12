Anitta detona pai de Melody após polêmica com a música Faking Love

Melody anunciou a “parceria” com Anitta em uma versão em português de Faking Love. A Poderosa, no entanto, não sabia da tal parceria. Logo que foi lançada, a canção acabou sendo retirada do ar, o que fez com que a jovem surgisse às lágrimas pedindo a liberação da dona do hit.

“Música não é bagunça, e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros”, começou Anitta, em publicações no Twitter. “É automático minha gravadora derrubar qualquer conteúdo postado que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente”, afirmou ela, ao criticar o anúncio da parceria via redes sociais. Anitta até elogiou a canção feita por Melody, mas acusou o pai da cantora de lançar a música sem autorização para forçá-la a liberar: “Achei divertida a estratégia de marketing para bombar com meu nome, mas a burocracia ainda deve ser respeitada para proteger o direito dos artistas e suas criações”. “Quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto, não me escutam. Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal”, seguiu Anitta. Hahahaha quando eu falo pra vocês que essa menina melody vai ser o próximo kikiki do Brasil voces não acreditam em mim hahaha. Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela pq o pai não é correto também não me escutam hahaha. + — Anitta (@Anitta) December 22, 2021