Anitta posta foto rara em terreiro ao lado de seu pai de santo

Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira (14/11), para compartilhar uma foto em que aparece ao lado de seu pai de santo, Sergio Pina, no terreiro de candomblé que frequenta há oito anos no Rio de Janeiro.

No registro, a cantora aparece vestida de branco, com fios de conta de seu Orixá de cabeça, Logun Edé, o jovem caçador, filho de Oxum e Oxóssi. “Encerrando o ano. Te amo, meu pai”, declarou-se