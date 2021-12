Ao vivo, Ana Maria Braga descobre que amiga não a convidou para casamento

Ana Maria Braga é uma figura que costuma render diversos assuntos em decorrência das pérolas que acaba soltando ao vivo ou até mesmo por conta de atitudes que geram polêmicas nas redes sociais. Desta vez não foi diferente, isso porque a apresentadora não conseguiu esconder sua surpresa ao descobrir, durante a apresentação de seu programa, que sua amiga sequer a avisou que havia se casado.

Na manhã desta quarta-feira (01), Ana Maria passou por uma situação que a deixou completamente chocada. Enquanto apresentava o quadro “Feed da Ana”, na companhia de Ju Massaoka, sua repórter, a apresentadora do “Mais Você” foi surpreendida ao saber do casório da colega e não pensou duas vezes antes de questionar o motivo pelo qual a jornalista não a informou sobre o matrimônio.

“Você casou que dia?”, perguntou Ana Maria visivelmente surpresa com a notícia. “Casei! Casei escondida”, revelou a repórter do programa diário da Rede Globo. Ainda impactada com a descoberta da informação, a apresentadora disse que não estava acreditando que a amiga omitiu dela um acontecimento tão importante em sua vida: “E não me contou? Eu não acredito… Você não me contou pelo menos”.



Já sabendo da informação que a deixou sem reação, Ana Maria parabenizou a repórter pelo casamento e fez questão de dar um forte abraço na colega. A loira ainda relembrou dos tempos em que conheceu a jornalista: “Parabéns! Que legal… É que a gente acompanhou isso desde o primeiro momento. Ela trabalhava comigo em uma outra coisa. Eu não sei como ela veio parar aqui, inclusive”.

A apresentadora revelou para os telespectadores toda a luta de Ju, que precisou adiar diversos planos por conta da pandemia do novo coronavírus que assolou todo o mundo: “Ela ia noivar, ia casar, se mudar do Brasil para o Canadá, onde o ex-noivo, atual marido, mora. Aí veio a pandemia, o Patrick ficou lá e ela ficou aqui durante mais de um ano. Eu olhava pra ela e falava: ‘E agora’? Ela dizia: ‘Não sei’”.

Ana não perdeu tempo e logo perguntou a repórter como ficaria sua vida após o matrimônio: “Aí, agora eu fico sabendo disso… Eu sabia que ela tinha o Patrick lá e ela estava aqui, graças a Deus. E agora com esse casamento, o que vai acontecer?”. Diante do questionamento, Massaoka respondeu: “Casei e, por enquanto, sigo aqui e ele segue lá. Porém, as fronteiras estão abertas, ele tá vacinado e eu também, então ele consegue vir com mais frequência. Ele já está chegando aqui”

Por fim, Ana Maria Braga fez questão de demonstrar sua felicidade pela repórter e contou que sofreu junto com a amiga durante todo esse tempo em que o casal precisou ficar afastado: “Eu morro de orgulho dessa menina que eu vi nascer em outro lugar e agora tá brotando aqui, ou melhor, já tá dando frutos e tudo mais. Eu fico muito orgulhosa e feliz, pois a gente sofreu muito nesse novado com essa distância”.