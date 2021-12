Após festão, GKay aparece aos prantos e desabafa

“Vou bater a real para vocês. Estava muito triste nesses dias, e quando não estava triste, estava muito cansada das gravações. Essas coisas me abalam muito. Outra coisa que aconteceu que me deixou muito chateada, é o seguinte. Vocês veem minhas vitórias, mas engulo tanto sapo, gente, por trás dessas câmeras. Por causa de preconceito com o que eu faço. As pessoas querem me encaixar em uma coisa que eu não vou, porque sou assim”, afirmou.

Em um tom de irritação, a empresária e atriz ainda pontuou que não mudará a personalidade para entrar em determinado padrão na internet. “Eu vou fazer vídeo assim, vou cair no chão, vou gritar, eu falo alto. Apareço sem maquiagem, descabelada e p** no c* de vocês que acham ruim. F***-se o padrão que vocês criaram. O povo quer que você seja princesinha na internet. Já tem as princesinhas da internet, mas eu não sou princesinha da internet. Eu sou doida, falo alto mesmo. Sou sem noção”, esclareceu.