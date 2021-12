Após pôr mansão para alugar, Nego do Borel vai se mudar para imóvel mais caro

Nego do Borel revelou que vai se mudar para uma cobertura na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O funkeiro colocou a mansão onde mora, no Recreio, para locação, e pede R$ 20 mil de aluguel, mais R$ 800 de condomínio.

“Para quem está perguntando onde eu vou morar… Vou morar numa cobertura na Barra. Tenho que ir para uma cobertura por causa dos meus cachorros. Se eu não tivesse os meus cachorros, eu pegaria um apartamento. E minha casa é muito grande. Quero morar na Barra, porque no Recreio é muito distante”, explicou o cantor, negando estar passando dificuldades financeiras: “Antes de me mudar, estou ainda passar férias na Europa”.

Nego garante ainda que o valor do aluguel do novo imóvel que pretende morar chega a ser um pouco mais alto do que R$ 20 mil mensais que ele pede na atual casa.

Apesar de negar que estar passando dificuldades financeiras, Nego está devendo cerca de R$ 27 mil à Prefeitura do Rio por não pagar IPTU da residência, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2020.

O cantor comprou a mansão em 2016, no auge da carreira, por R$ 2 milhões. Foi lá que ele morou com a noiva, Duda Reis. Desde o término conturbado do relacionamento, Nego vive sozinho no local.