Após reconciliação, Solange Almeida e Xand Avião planejam feat

Esta colunista soube que nos bastidores da música o papo que rola é que a reconciliação de Xand Avião e Solange Almeida vai além de os dois cantores terem feito as pazes no palco da ‘Farofa da Gkay’. Segundo consta, eles planejam lançar um feat em breve, para a alegria dos fãs do ‘Aviões’.

Sol e Xand voltaram a se encontrar após três anos sem contato, durante o evento de aniversário da influenciadora Gkay, que aconteceu nesta semana, em Fortaleza. Os dois cantaram juntos no palco do evento, se abraçaram e selaram a paz. A reconciliação, é claro, foi muito aplaudida pelo público presente.

Em conversa com o jornalista Erlan Bastos, no ‘Balanço Geral CE’, Xand contou que foi bom reencontrar sua antiga parceira de vocal e revelou que os dois ainda devem se encontrar para conversar somente entre eles.