Assessoria de Gusttavo Lima atualiza informações sobre acidente. Leia

“Confirmamos que houve nesta manhã (20) um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes (na Paraíba). A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas. Agradecemos pela preocupação de todos”.