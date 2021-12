Atitude inesperada: Depois de morrer, Eva Todor deixou todos em choque quando testamento foi aberto

Respeitada e dona de uma carreira de mais de 80 anos, Eva Todor foi uma atriz que o Brasil teve a honra de contar para a interpretação de diversos papéis conhecidos. Passou pelo teatro, cinema e esteve até quando pôde na TV.

De nacionalidade húngara, ela foi naturalizada brasileira e não limitou suas atuações ao audiovisual. Também no mercado fonográfico, esteve ancorando programas de rádio e as tradicionais radionovelas.

A naturalização de Todor como brasileira aconteceu quando ela encontrou Getúlio Vargas. O presidente teve a honra de compor uma peça dela em um teatro no Rio de Janeiro e pediu para que a produção lhe levasse até ela, para conhecê-la de perto.

Segundo relatos da própria, Getúlio teria sido direto ao perguntar: “Você quer ser naturalizada?”. A partir de então, começou oficialmente a jornada da atriz enquanto uma brasileira legalmente reconhecida, o que só fez continuar seu sucesso.

Para estrelar os primeiros anos da TV, começou em um programa feito só para ela e que se chamava As Aventuras de Eva. De lá para seus últimos anos de vida, foram cerca de 40 papéis cravados em produtos da teledramaturgia.

Sua estreia na Globo ocorreu em 1975, quando a TV Tupi ainda existia e depois dela ter sido um grande nome da emissora que, até então, era a maior concorrente global. Por lá, emendou papéis e nunca aceitou estar na tão temida geladeira. Sempre na ativa, fez o possível para estar em destaque até seus últimos dias de vida.

Porém, o lamentável destino da vida fez com que Eva não pudesse atuar mais. Ainda quando estava em Salve Jorge (2012), foi diagnosticada com Mal de Parkinson e Alzheimer. Com ambas as doenças irreversíveis, restou a ela ter que lidar com as consequências da idade.

Sem familiares, a dama da TV brasileira terminou seus dias de vida sendo cuidada por funcionários. Enfermeiros e pessoas queridas, de sua confiança, estiveram sendo sua família enquanto a insuficiência cardíaca se agravava ao longo dos anos.

Em 2017, Eva Todor não resistiu. Faleceu na manhã de 10 de dezembro, após não conseguir se recuperar de uma pneumonia. Viúva e sem nenhum parente vivo, a abertura de seu testamento deixou todos em choque.

Os sete funcionários dela quase caíram para trás ao descobrirem que seriam eles os responsáveis por herdarem a fortuna. No documento, a justificativa da atriz era que estas sete pessoas foram aquelas que cuidaram e conviveram com ela a vida inteira, e que tinham total direito ao que ela deixasse aqui na terra após o descanso eterno.