Ator engana mãe com áudio de Claudia Raia, viraliza e chega na atriz

No vídeo, é possível ver que Henrique avisa para a família que está com Claudia, que ela é super legal e que ia pedir um áudio para enviar no grupo. Foi aí que a mãe do garoto caiu na trollagem. “Ai, eu quero. Fala para ela mandar beijos para a Flávia Zamith, eu quero. Filho, fala para ela que eu sou fã dela, nossa ela dança muito, ela é linda”, se animou a genitora.