Azul Linhas Aéreas, greve dos médicos, tarifa de energia e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quarta-feira, 8, no ContilNet.

Semsa alerta para alto risco de epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) alerta para a situação de alto risco para ocorrência de epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, após realizar o 4º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRA’a), que apontou 8,97% de infestação. Leia mais.

Azul Linhas Aéreas vai operar no Acre com voos comerciais; Gladson anuncia redução de preços

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (8) que a Azul Linhas Aéreas vai operar com voos comerciais no Acre. Dentro de 90 dias, a empresa fará a linha Rio Branco-Campinas (SP) – que é um polo de distribuição de passageiros – com um Airbus A320. Saiba mais.

Prefeitura diz que vai acionar justiça após médicos decidirem manter greve por tempo indeterminado em Rio Branco

O secretário da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati), Jonathan Santiago, realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (08) acerca das reivindicações dos médicos de Rio Branco que seguem em greve após 1 mês. Leia na íntegra.

Um mês em greve, médicos decidem manter paralisação nas unidades de saúde de Rio Branco

“De forma unânime, todos optaram por paralisar por tempo indeterminado. Não tivemos nenhuma proposta formal da Prefeitura nesse período”, disse o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/AC) Guilherme Pulici, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (08), ao anunciar o prosseguimento da greve dos médicos efetivos e provisórios em Rio Branco. Leia mais.

Acre terá novo reajuste na tarifa de energia a partir da próxima segunda; confira as porcentagens

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (7) um novo reajuste das tarifas de energia elétrica no Acre. Os novos valores entram em vigor na próxima segunda-feira (13). Confira.