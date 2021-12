Semsa alerta para alto risco de epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) alerta para a situação de alto risco para ocorrência de epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, após realizar o 4º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRA’a), que apontou 8,97% de infestação.

Durante o período das chuvas na região amazônica os cuidados devem ser maiores em relação aos reservatórios de água, potenciais criadouros dos mosquitos, como caixa d’água ao nível do solo, prato de vaso de planta, baldes e bebedouros de animais. A equipe de controle de vetores da SEMSA, formada pelos Agentes de Endemias, adota estratégias de trabalho voltadas para diminuir a infestação pelo vetor e conter a transmissão.

“A mensagem no momento é para que a população faça a sua parte, através da prática do autocuidado, eliminando os locais que acumulam água, principalmente aqueles expostos à chuva, mantendo reservatórios de água sempre limpos e tampados, o que contribuirá diretamente para que o índice diminua e possamos evitar surto/epidemia, o trabalho nesse momento deve ser de todos”, comentou a Diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Socorro Martins.