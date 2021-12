Barroso canta e dança ao lado de Diogo Nogueira em casamento; veja o vídeo

O presidente do TSE e ministro do STF, Luís Roberto Barroso, cantou e dançou ao lado do cantor Diogo Nogueira e do jornalista Heraldo Pereira em uma festa de casamento. O evento foi realizado no último sábado (18.dez.2021), em Rio Claro, no interior de São Paulo.

Em um 1º momento, o ministro canta animado junto à Diogo e ao jornalista Heraldo Pereira a música “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila. No 2º registro, Barroso aparece ao lado do cantor. Os 2 dançam a canção “Vou Festejar”, de Beth Carvalho.

Assista ao vídeo (45 seg):