Brasil fecha 2021 em segundo lugar no ranking da Fifa; Bélgica lidera

Os vencedores da Copa América e da Eurocopa, respectivamente, Argentina, em quinto, (+108,51 pontos em comparação com dezembro de 2020) e a sexta colocada Itália (+ 115,77 pontos), viram sua contagem de pontos aumentar consideravelmente diante dos títulos.

Apesar de ocupar a 40ª posição, Canadá foi considerado um grande destaque do ano. O líder da Concacaf conquistou nada menos que 130,32 pontos nos últimos 12 meses. A jornada até as semifinais da Copa Ouro, bem como os resultados impressionantes nas eliminatórias foram fatores determinantes para essa ascensão. Sede da Copa do Mundo de 2022, Qatar é o 48º do ranking.