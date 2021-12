Brasil vai doar até 30 milhões de vacinas contra Covid a outros países

O anúncio foi feito na sede do Ministério da Saúde, com participação do ministro interino das Relações Exteriores, o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto. De acordo com os gestores, a doação é resultado do compromisso firmado em reunião com líderes mundiais após a cúpula do G20.

Durante o evento global, gestores da Saúde de diversos países firmaram compromisso auxiliar países onde a vacinação contra a Covid-19 ainda não avançou.

Segundo Queiroga, as doações serão realizadas em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que definirá quais países serão destinatários das doses de vacinas.

O ministro pontou que, no primeiro momento, serão doadas 10 milhões de imunizantes. No entanto, não informou em qual prazo a entrega ocorrerá. Também não há previsão para o envio dos demais 20 milhões.

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a doação não afetará o cronograma de imunização contra a Covid-19 no Brasil. “As doações realizadas pelo governo federal não comprometerão a nossa bem sucedida estratégia de vacinação, incluindo a dose de reforço e todos os públicos e faixas etárias incluídas no nosso Programa Nacional de Imunizações”, afirmou o ministro Marcelo Queiroga.

Covax Facility

Desenvolvido por meio de parceria entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades internacionais, o Covax Facility é um consórcio internacional criado com objetivo de democratizar o acesso às vacinas contra a Covid aos países menos desenvolvidos.

“O Brasil participou dessa iniciativa [Covax Facility] desde o começo, adquirindo vacinas para cobrir 10% da nossa população, isso perfaz aproximadamente 42 milhões de doses de vacina. Nesse momento, temos a satisfação de poder anunciar que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou uma Medida Provisória, cujo objetivo é autorizar o governo federal a doar vacinas contra a Covid para outros países, em caráter de cooperação internacional”, afirmou Queiroga.

De acordo com a OMS, mais de 140 países aderiram à iniciativa, que foi assinada em setembro de 2020. O consórcio já distribuiu mais de 738 milhões de vacinas para países de todos os continentes.