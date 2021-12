Campeã do Masterchef Brasil namorou Fiuk e atuou em Malhação

Isabella Scherer é a grande campeã da 8ª temporada do Masterchef Brasil, exibida nessa terça-feira (14/11), na Band. A cozinheira amadora desbancou seus concorrentes, Eduardo e Kelyn, com um menu 100% vegano e levou para casa o troféu do reality, além do prêmio de R$ 300 mil. A final consolidou uma trajetória equilibrada da catarinense, que não foi destaque negativo em nenhum dos 24 episódios da edição.

Filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, Isabella acumula as profissões de empresária, estilista, atriz, modelo e influencer e, agora, cozinheira. Ela também já estampou manchetes por causa de um longo relacionamento com o cantor e ex-BBB Fiuk, de 2015 a 2019. Final do Masterchef Pela 1ª vez na edição, os cozinheiros tiveram a chance de apresentar aos chefs um cardápio completo e autoral, com entrada, prato principal e sobremesa. Eles contaram com a torcida dos ex-participantes da atração e familiares. Eduardo investiu no menu Jovem Clássico, com receitas reinventadas, e ficou em 2º lugar. Já Kelyn, optou por usar ingredientes locais para valorizar a culinária brasileira e ficou em 3º.