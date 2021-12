Cantor sertanejo Maurílio é velado por amigos e familiares no Maranhão

O cantor – com nome de batismo Maurílio Delmont Ribeiro – nasceu no dia 15 de fevereiro de 1993, em Imperatriz, no Maranhão. Maurílio e Luiza se conheceram em 2017, quando a cantora foi passar férias em Imperatriz. No mesmo ano, começaram a cantar juntos. “Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo!”, contou a cantora.

Maurílio morreu aos 28 anos de idade após sofrer três paradas cardíacas . No último dia 14 de dezembro, o músico passou mal e foi levado às pressas para o hospital Jardim América, onde ficou internado na UTI em estado grave. A dupla gravava uma participação no DVD de Zé Felipe e Miguel.

Amigos e familiares se despediram de Maurílio nesta quinta-feira (30) Câmara de Vereadores de Imperatriz, no Maranhão. Luiza , que fazia dupla com o cantor, estava bastante emocionada durante seu último adeus.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!