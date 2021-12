Cantor sertanejo fecha agenda de shows por causa do BBB22; saiba tudo

Está perto de começar a nova edição do reality show da Globo, BBB22. Desse modo, o programa está tendo muitas especulações de quem deve participar do elenco.

De acordo com o colunista Léo Dias, mais um cantor sertanejo deve fazer parte do elenco: Lucas Lucco. O músico, inclusive, já teria suspendido sua agenda de shows nos próximos meses.

Na última terça-feira (28), Lucas Lucco anunciou que a agenda de shows de 2022 está aberta, porém, parece que isso não é verdade. Segundo fontes do jornalista, o artista já tem toda a sua agenda do período do reality – cerca de três meses – bloqueada.

Ainda segundo fontes do Léo Dias, Lucas teria o perfil essencial para o programa da Globo.

Além disso, há alguns dias o cantor acabou sendo alvo de um boato na internet a respeito de sua sexualidade. Ele que está em um relacionamento sério com Lorena Carvalho, com quem tem um filho, Lucas Lucco desdenhou dos rumores de que seja gay. No entanto, a notícia viralizou após um perfil falar de um caso dele com Luan Santana.

O pronunciamento do cantor aconteceu através de seu Instagram. Assim, tudo iniciou quando o famoso abriu uma caixinha de perguntas na rede sociais e os internautas foi direto ao ponto. “Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana?”, escreveu uma seguidora.

APÓS SURGIR BOATOS SOBRE LUCAS LUCCO NO BBB22, CANTOR DESABAFA

Contudo, engana-se quem pensa que Lucas Lucco fugiu do questionamento. Porém, ele foi direto: “Vou falar pra vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo…”.