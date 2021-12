Carla Perez revela separação e Xanddy fala abertamente sobre boatos de ser gay: “Três anos”

Carla Perez e Xanddy estão juntos há 20 anos. Mas, apesar da popularidade, eles preferem manter a vida pessoal longe dos holofotes e já até deixaram o Brasil para viver tranquilamente.

Em uma recente entrevista ao programa de Pedro Bial, na Globo, os dois comentaram as polêmicas que fizeram com que tomassem essa decisão. Por causa de alguns rumores sobre a sexualidade do cantor, eles até chegaram a se separar por um tempo.

“Naquela época, onde a internet e os smartphones não eram fortes, foi muito difícil para mim”, disse Carla Perez.

“Como mãe de duas crianças, simplesmente ver que eu estava sozinha praticamente, sem meu marido, distante de mim. Ficamos uma semana [separados] que parecia uma eternidade”, seguiu contando a loira.

Xanddy também aproveitou para falar abertamente sobre os boatos de que seria homossexual. Ele acha que por dançar e rebolar no palco, desde o início dos anos 2000, acabou virando alvo de ataques.

“Nos três primeiros anos quando nós surgimos, os homens não gostavam muito disso não. Eles achavam que eu era gay e partiam para cima”, relembrou.