Carlinhos Maia vaza nude durante vídeo: “Tô morto de vergonha”

Carlinhos Maia surpreendeu a web na tarde desta terça-feira (14). O humorista, que recentemente fez as pazes com GKay, sem querer se expôs demais. O alagoano se filmava enquanto tomava banho quando suas partes íntimas apareceram no vídeo. Em pouco tempo, Carlinhos apagou os registros.

Amigo do humor, o influencer levou a situação na brincadeira. Após o ocorrido, Carlinhos apareceu nos stories para comentar o nude vazado. “Tô morto de vergonha gente, juro, vão apagando aí, não repercutem não. Não é assim!”, disse o humorista.

“Deus que humilhação perto do natal! É por isso que às vezes eu não posso ser eu mesmo. Eu tava preparando tudo para fazer um nude bonito, pra vazar um nude bonito”, continuou, “aí vem uma r*[email protected] encolhida, tomando banho no frio, o povo vai achar que eu tenho uma r*[email protected] feia”.

“Eu preciso de férias, eu acordei atacado, é mania de dividir tudo com vocês”, completou.

No Twitter, o nome de Carlinhos foi parar nos assuntos mais comentados do site. Assim como o humorista, os fãs também encararam a situação com divertimento.