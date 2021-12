Caso Jonhliane, Semana Chico Mendes, 13º e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta terça-feira, 14, no ContilNet.

Caso Jonhliane: justiça nega mais um pedido de liberdade a condutor envolvido em acidente

O jovem Alan Araújo de Lima, de 21 anos, que dirigia um carro modelo fusca durante acidente que matou a jovem Jonhliane de Souza Paiva, no último dia de agosto de 2020, teve mais um pedido de revogação da prisão preventiva negada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco. Saiba mais.

MPF recomenda que governo do Acre altere nomes de escolas que homenageiam ditadores

Em nota divulgada nesta terça-feira (14), o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC) que altere o nome de sete escolas em Rio Branco que homenageiam agentes públicos ligados à ditadura militar no Brasil, durante a década de 70. Leia mais.

Indecisão de Bocalom sobre cor da casinha do Papai Noel é destaque em jornal britânico: “Cisma político ridículo”

O polêmico caso da indecisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), a respeito da cor da casinha do Papai Noel, no Centro da capital, repercutiu no site britânico de notícias “The Guardian” nesta terça-feira (14). Leia na íntegra.

Semana Chico Mendes vai debater crise climática em programação que começa nesta quarta; confira

No próximo dia 15, esta quarta-feira, o líder seringueiro Chico Mendes completaria 77 anos, se não tivesse tido sua vida interrompida no dia 22 de dezembro de 1988, em uma emboscada que pôs fim à breve vida do líder seringueiro, mas não à sua luta e seus ideais, que permanecem vivos nos povos da floresta e mundo afora, onde se tornou referência no ambientalismo. Veja mais.

Gladson anuncia pagamento da segunda parcela do 13º: “Mostra o equilíbrio das contas governamentais”

O governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feira (13), o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais para a próxima sexta-feira (17). Saiba mais.