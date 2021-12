Semana Chico Mendes vai debater crise climática em programação que começa nesta quarta; confira

No próximo dia 15, esta quarta-feira, o líder seringueiro Chico Mendes completaria 77 anos, se não tivesse tido sua vida interrompida no dia 22 de dezembro de 1988, em uma emboscada que pôs fim à breve vida do líder seringueiro, mas não à sua luta e seus ideais, que permanecem vivos nos povos da floresta e mundo afora, onde se tornou referência no ambientalismo.

Os tiros disparados por Darly Alves, seu assassino, não calaram a sua voz, prova disso é que começa nesta quarta-feira (15), dia de seu aniversário, a Semana Chico Mendes, que ocorre todos os anos, desde sua morte. A extensa programação será levada ao município de Xapuri, berço da revolução ambiental e do nascimento e morte do líder seringueiro.

Os eventos finalizam no dia 22 (dia de sua morte) e terão como eixo central dos debates o tema “Crise Climática: Vozes das Florestas em Defesa dos Territórios”. As atividades (veja programação abaixo), são organizadas pelo Comitê Chico Mendes – instituição composta por amigos e adeptos a causa dos Povos das Florestas.

O encontro vai reunir lideranças em Xapuri (AC), Madre de Dios, e Pando e os diferentes atores: juventudes, mulheres, idosos, homens, com suas diversas perspectivas, suas frentes de atuação e experiências, para, a partir das discussões e estratégias adotadas, elencar, alinhar e estruturar ações em defesa dos territórios, das vidas e do planeta.

“Nesse momento de crise climática pela qual passa o planeta, mais uma vez estamos aqui para nos inundar do espírito de luta e resistência que marcou a passagem do meu pai por esse planeta. Nossas atividades incluem debates e tem também a peça da atriz Lucélia Santos. Todas as atividades foram pensadas e organizadas com muito carinho”, destacou.

Confira a programação

● 15/12 (Início da programação)

9h Encontro Juventudes Amazônidas e Emergência Climática

Local: auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Xapuri/Acre.

20h Abertura oficial da Semana Chico Mendes 2021 com a entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência

– 21h Show Zum Zum Zum da Amazônia

Local: Em frente ao Memorial Mártires da Floresta, Xapuri/Acre.

● 16/12

Encontro Amazônico Terra, Territórios e Emergência Climática

(A partir das 8h, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião)

– 9h Mesa 1 – A aliança dos povos das florestas e a resistência em defesa da Amazônia (Participação: CNS, CMM, COIAB, CONTAG, ANA-Amazônia, Peru e Bolívia)

– 12h Intervalo para Almoço

– 14h Mesa 2 Amazônia – As ameaças aos territórios e Emergência Climática (Participação: CNS, CMM, COIAB, CONTAG, ANA-Amazônia, Peru e Bolívia)

– 16h Mesa 3 – Amazônia e Bem Viver da Floresta. (apresentação das Vivências socioprodutiva amazônicas – IPÊ/Memorial Chico Mendes e da Vert)

19h Jantar

20h Atividade Cultural

Local: Memorial dos Mártires da Floresta – Xapuri/Acre.

● 17/12

Segundo dia do Encontro Amazônico Terra, Territórios e Emergência Climática

(A partir das 8h, no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião)

– 8h Mesa 4 – O Desafio da Crise Climática e o Protagonismo das Mulheres na Defesa dos seus Territórios por Justiça Social e Direitos.

Participação Especial dos representação dos territórios Amazônicos

– 12h Intervalo do Almoço

– 14h Mesa 5 – Entre Gerações: O Legado de Chico Mendes e o Futuro da Amazônia

– 16h Leitura da Carta o Grito da Amazônia

17h Caminhada e visita ao túmulo de Chico Mendes

19h Jantar

Local: Salão Paroquial da Igreja São Sebastião

20h Atividade Cultural: Exibição do filme “Marighella”

Local: Salão Paroquial da Igreja São Sebastião

● 18/12

10h Ato de Resistência em Defesa da Amazônia

Praça do Centro de Brasiléia/Acre.

20h Peça teatral Vozes da Floresta com a atriz Lucélia Santos

Local: Em frente da casa de Chico Mendes – Xapuri/Acre.

●19/12

8h Torneio de Futebol Chico Mendes

Local: Estádio de Futebol Álvaro Felício Abraão, Xapuri/Acre.

20h Peça teatral Vozes da Floresta com Lucélia Santos

Local: Em frente à casa de Chico Mendes – Xapuri-Acre.

● 20/12

9h Grafitaço Chico Mendes Vive, Xapuri/ Acre

19h Legado de Luz, Xapuri/Acre

● 21/12

9h Encontro de Lideranças da Reserva Chico Mendes

Local: Comunidade Rio Branco, Reserva Extrativista Chico Mendes

● 22/12

08h Encontro de Lideranças do PAE Cachoeira e Equador

10h Ato Ecumênico e encerramento da Semana Chico Mendes 2021

Local: Colocação Fazendinha no PAE Cachoeira, Xapuri/Acre.