Gladson anuncia pagamento da segunda parcela do 13º: “Mostra o equilíbrio das contas governamentais”

O governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feira (13), o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais para a próxima sexta-feira (17).

Em vídeo divulgado na noite de segunda-feira (14), o Chefe do Executivo disse que antes o pagamento estava previsto para ser feito no dia 22. A data vale para os servidores ativos. Os inativos vão receber entre os dias 20 e 22 de dezembro.

“Estamos antecipando para provar o compromisso do Estado com os servidores e, ao mesmo tempo, mostrar o equilíbrio das contas governamentais. Por isso, queremos não só agradecer a todos que nos ajudam a movimentar a máquina estadual, mas desejar de coração um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde e muita paz”, disse Cameli dizendo que nos próximos dias espera divulgar mais notícias positivas.