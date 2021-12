Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Para quem prefere curtir um filminho em casa, ao lado da família, o destaque fica com Imperdoável, filme protagonizado por Sandra Bullock que estreia na Netflix em 10 de dezembro.

“Após cumprir pena por um crime violento, Ruth volta ao convívio na sociedade, que se recusa a perdoar seu passado. Discriminada no lugar que já chamou de lar, sua única esperança é encontrar a irmã, que ela havia sido forçada a deixar para trás”, diz a sinopse.

Confira a programação completa:

Cinemas

Madalena

Quando o corpo de Madalena, uma mulher trans, é encontrado sem vida em uma plantação de soja, três jovens – Luziane, Bianca e Cristiano – têm suas vidas conectadas pelo espírito de Madalena, lutando para superar a violência em um país que constantemente assassina a população LGBTQIA+.

Casulo

Em Berlim, Nora (Lena Urzendowsky) é uma tímida adolescente de 14 anos que se sente desajustada entre os jovens da sua idade. Ela tem o seu próprio jeito de enxergar a vida, mas o verão que se aproxima será um período de intensas mudanças. Quando Nora conhecer Romy (Jella Haase), sentimentos inéditos vão surgir. Um verão para viver o amor, a amizade e o primeiro coração partido.

Águas Selvagens

Em Águas Selvagens, acompanhamos Lucio Gualtieri (Roberto Birindelli), um ex-policial argentino que agora trabalha como investigador. Cheio de problemas em sua vida pessoal, ele aceita um trabalho mediano para solucionar um crime cometido na tríplice fronteira. Porém, chegando lá, ele dá de cara com uma organização criminosa e acaba se metendo em uma trama de assassinatos, prostituição e tráfico de menores, que faz com que ele seja perseguido.

E Agora Mamãe Saiu de Férias 2… E Levou a Família

Carlo é casado e tem dois filhos, mas está desempregado e tem uma vida insatisfatória. Sua esposa Giulia é oferecida um emprego na Suécia poucos dias antes do Natal. Por conta disso a família decide usar a velha van para tirar umas férias e ir até o país destinado. Mas no meio do caminho, eles tem certeza que atropelaram um velhinho que é o Papai Noel, então decidem o dar uma carona até a Lapônia.

Lara

É o aniversário de 60 anos de Lara (Corinna Harfouch). O dia é ainda mais especial porque o seu filho Viktor (Tom Schilling) tocará piano em um grande concerto que definirá o futuro de sua carreira. Lara foi quem mais apoiou o talento musical do filho, porém ela não é bem-vinda na apresentação. Apesar de não ter o convite de entrada, ela montou os próprios planos para não perder o evento.

Um Filme de Verão

Hadashi, uma estudante do ensino médio, é obcecada por antigos filmes japoneses de samurai. Quando seu clube de cinema rejeita o projeto que ela havia proposto, de um filme de samurai, ela decide reunir seus amigos e fazer a gravação por conta própria. Ela convence um jovem relutante a ser o protagonista, porém, conforme o desenrolar da gravação, eles se deparam com um problema após o outro. Será que eles vão conseguir terminar o filme? Além disso, será que esse jovem pode ter vindo do futuro?

Fireheart

Em Fireheart, acompanhamos Georgia Nolan, uma jovem de 16 anos que sonha em ser a primeira bombeira do mundo. Quando um misterioso incendiário começa a sequestrar bombeiros de Nova York, Shawn é chamado pelo prefeito para liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado “Joe” e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário.

O Pai da Rita

Uma comédia dramática que mostra uma disputa de paternidade, travada por dois sambistas e velhos amigos.

A Mulher que Fugiu

Casada há cinco anos, Gam-hee nunca esteve um dia distante do seu marido, e a viagem dele proporciona a oportunidade de visitar as amigas, que não via há muito tempo. Estranhamente, não era possível antes fazer isso enquanto ele estava em casa, embora a jovem garanta a todos que seu casamento vai muito bem. “Temos bons momentos todos os dias”, diz ela. Os primeiros dois encontros são planejados, mas o terceiro, no café de um cinema, acontece por acaso. Em comum, todas as conversas entre as mulheres são interrompidas por homens.

Streaming

Netflix

O Menino de Asakusa

Baseado nas memórias de Takeshi Kitano, o filme Netflix Asakusa Kid conta a emocionante história dessa lenda viva, mostrando seus sonhos, decepções, amores e a lealdade ao mentor Senzaburo Fukami.

Próxima Parada: Lar Doce Lar

Cansadas de ficarem presas enquanto os humanos olham para elas como se fossem monstros, algumas das criaturas mais mortíferas da Austrália planejam uma fuga ousada do zoológico para o Outback, onde poderão viver sem ser julgadas por suas escamas e garras. Lideradas por uma cobra venenosa de bom coração, uma confiante fêmea de diabo-espinhoso, uma tarântula apaixonada e um escorpião sensível, elas começam a bolar o plano de fuga. Mas a situação complica quando um coala fofo e antipático, que na verdade é um grande inimigo das criaturas, resolve participar do projeto.

Mais que Demais pra Mim

Após romper com o namorado dos sonhos, Marta se envolve com um artista. Mas a vida reserva algumas surpresas para essa jovem com problemas de saúde e seus amigos.

The Hand of God: A Mão de Deus

Ambientada na tumultuada Nápoles da década de 1980, A Mão de Deus é uma narrativa repleta de alegrias inesperadas, como a chegada da lenda do futebol Diego Maradona. Mas também não faltam tragédias. O destino faz a sua parte, misturando alegrias e tristezas, e o futuro de Fabietto está em jogo. Sorrentino volta à cidade onde nasceu para contar uma história muito pessoal sobre destino, família, esportes, cinema, amores e perdas.