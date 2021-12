Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Com a chegada de dezembro, as produções natalinas também ganham cada vez mais espaço. Um Crush para o Natal entra no catálogo da Netflix, o primeiro filme natalino com temática gay que estreia no streaming.

Confira mais opções: Cinemas Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City Passando no ano de 1998, Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City é o filme que explica os segredos da Mansão Spencer e da cidade de Raccoon City. Inimigo Perfeito O filme acompanha a história de Jeremy (Tomasz Kot), um bem-sucedido arquiteto. Ele acaba conhecendo Texel (Athena Strater) enquanto espera por seu voo em um terminal que projetou 20 anos atrás. Ela insiste em contar a sua história de vida, onde o presente e o passado de Jeremy se misturam, deixando o encontro cada vez mais suspeito. Clifford: O Gigante Cão Vermelho O amor de uma pequena garota faz seu cachorrinho chamado Clifford crescer e tornar-se enorme. Missão Resgate Um motorista de caminhão tenta resgatar a vida de vários minerados presos em uma mina soterrada pela neva, mas com as condições climáticas piorando a cada minuto, sua missão se torna quase impossível. Que Mal que eu Fiz a Deus? 2 Claude e Marie não conseguem aceitar quando suas filhas planejam sair do país com suas famílias. 45 do Segundo Tempo Um homem amargurado marca um último encontro com os seus amigos antes de se matar. Selvagem Sofia tem um objetivo muito claro: passar no vestibular, achar um emprego e sair de casa. Porém, quando a escola onde estuda é ocupada pelos seus amigos e colegas de classe, ela se vê em um dilema entre continuar estudando sozinha ou compartilhar seu conhecimento na transformação da escola. Netflix Shaun, O Carneiro: Aventura de Natal Neste especial de 30 minutos da Aardman, o carneiro mais amado do público estrela sua própria história de inverno. A empolgação de Shaun se transforma em assombro quando Timmy desaparece durante uma missão à casa principal para conseguir meias maiores para rebanho. Será que Shaun consegue trazê-lo de volta antes que vire presente de alguém? Prepare-se para uma aventura incrível que ensinará a todos o real valor do Natal!