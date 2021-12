Claudia Raia posa nua para comemorar aniversário de 55 anos: “Gratidão por tudo”

Para comemorar o aniversário de 55 anos, Claudia Raia exibiu o corpão em uma foto nua. A atriz publicou o registro sensual em seu Instagram, com apenas luzes e efeitos cobrindo os seios.

“Cheguei aos meus 55 anos, estou muito feliz e só tenho gratidão por tudo! Agradeço a minha saúde, família, amigos e a minha equipe pela oportunidade de compartilhar essa vida, que apesar de muito desafiadora, também é maravilhosa!”, escreveu Claudia Raia na legenda.

“Obrigado por todas as mensagens de carinho, vocês são maravilhosos”, agradeceu a artista.

Diversos famosos deixaram suas felicitações na publicação da atriz. “Happy birthday! Parabéns, muita luta e sabedoria hoje e sempre”, disse Isis Valverde. “Sou feliz por sua vida! Que Deus te ilumine”, escreveu Paloma Bernardi.

“Que maravilhosa! Parabéns, muitas bênçãos e felicidade. Você merece!”, desejou Giovanna Lancellotti. “Você é maravilhosa, Claudia. Que sorte a minha ter você por perto. Muito amor, muita alegria”, disse Marisa Orth.

Confira:

Claudia Raia relatou um episódio constrangedor que viveu no passado durante um encontro em um motel. Durante uma entrevista ao programa Rock a Três, na Rádio Kiss KM, a atriz contou que teve que fingir desmaio para fugir do rapaz e revelou um fetiche por pés.

“Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel… Não tinha como, não dava”. Revelou Claudia Raia.