Claudia Rodrigues passa por momento assustador ao ser vítima de assalto: “Susto”

Claudia Rodrigues sofreu uma tentativa de assalto na última segunda-feira (20), com sua empresária, em Curitiba, no Paraná. Em resumo, a atriz estava acompanhada de Adriane Bonato, a caminho do hospital, quando as duas foram surpreendidas.

No entanto, nenhuma das duas se machucaram, porém, a amiga de Claudia partiu para cima do bandido. Além disso, na foto que a atriz postou em seu Instagram, é possível ver a camisa de Adriane Bonato rasgada na altura da barriga, e um hematoma em sua pele.

Desse modo, a atriz tranquilizou os fãs. “Gente, hoje fomos assaltadas, mas estamos bem. Quero tranquilizar vocês que estão me mandando mensagens de que foi um susto, mas nada de grave aconteceu”, ela escreveu na legenda. “Minha empresária e amiga lutou com o bandido em minha defesa, e mesmo ferida não deixou ele me atingir”, finalizou.

A empresária, Adriane Bonato, ainda ressaltou sua indignação com a situação. “Como vocês sabem, a Claudinha quase nunca sai de casa, e quando sai é por questão exclusiva de saúde”, disse.

Além disso, segundo informações da UOL, Claudia precisou ir ao hospital, para receber uma medicação vinda dos Estados Unidos. Vale relembrar, que a atriz, faz tratamento de esclerose múltipla.