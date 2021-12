Colesterol alto? Saiba os alimentos que você deve comer e quais evitar

O sedentarismo aliado a uma alimentação desequilibrada pode gerar colesterol alto. A condição é uma das principais causas associadas à pressão alta e às doenças do sistema cardiovascular, como o acidente vascular cerebral (AVC) e a insuficiência cardíaca.

O excesso de colesterol ruim (LDL) no organismo forma placas de gordura nas artérias, que dificultam o fluxo sanguíneo ou, até mesmo, obstruem a passagem do sangue para regiões importantes do corpo, como o cérebro, o coração e os rins.

O colesterol alto é considerado um inimigo silencioso, pois costuma dar sinais apenas quando o problema está instalado e pode ser observado por meio de pequenas bolinhas de gordura na pele – principalmente em volta dos olhos – dores nas articulações e barriga inchada.

Além da adoção de hábitos de vida saudáveis, que incluem alimentação balanceada e exercícios físicos, é importante fazer exames de sangue periódicos para acompanhar as taxas registradas.

Para evitar o colesterol alto, saiba quais alimentos devem ser incluídos em sua rotina alimentar e quais precisam ser evitados.

O que evitar

Alguns alimentos favorecem o aumento do colesterol ruim (LDL) por serem ricos em gorduras saturadas, trans e/ou açúcares. Veja:

Óleos e frituras em geral;

Manteiga ou margarina;

Massa folhada e produtos industrializados como bolachas, com gordura hidrogenada;

Refeições prontas tipo “fast food”;

Carnes vermelhas gordas como picanha, ou costelinha;

Embutidos como linguiça, salsicha, bacon, presunto, salame ou mortadela;

Bebidas alcoólicas;

Molhos tipo ketchup, maionese, barbecue, entre outros;

Além disso, alimentos ricos em açúcar como bolos, biscoitos e chocolates também não devem ser consumidos, isso porque o excesso de açúcar fica acumulado em forma de gordura e favorece a produção de colesterol no fígado.

O que consumir

Os alimentos que devem ser incluídos na alimentação para diminuir a quantidade de colesterol são:

Aveia, pão integral, arroz integral, macarrão integral e farinhas integrais como a farinha de alfarroba, de amêndoas e de trigo sarraceno (ricos em fibra);

Frutas e vegetais;

Feijão, grão de bico, lentilhas e soja;

Nozes, amêndoas, castanha do Pará e amendoim;

Leite e derivados lácteos desnatados e sem açúcar;

Carnes brancas como frango, peixe e peru;

Além dos alimentos citados, é importante investir naqueles que são ricos em vitaminas e minerais. Dessa forma, inclua na sua dieta também alho, cebola, berinjela, água de coco, alcachofra, linhaça, pistache e alguns chás que são opções naturais para ajudar no controle do colesterol, como por exemplo, o chá de alcachofra ou o chá de dente-de-leão. (Com informações do portal Tua Saúde)