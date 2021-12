Com atrações locais, edição online do Festival Samaúma acontece neste final de semana

Nos dias 4 e 5 de dezembro, acontece o “Festival Samaúma – música que conecta” que, neste ano, acontece de forma online em virtude da pandemia de coronavírus, com transmissão ao vivo através do YouTube, pelo canal Gift Talentos. As apresentações foram gravadas e começam a ser transmitidas a partir das 19h, no horário local.

Idealizado por um grupo de produtores culturais e artistas que acreditam na música feita no Acre, o Festival teve sua primeira edição realizada no dia 6 de agosto de 2019, no Santinni Food Park, hoje Vila Rio. Além de exaltar o cenário musical acreano, o Festival também reverencia a grande árvore amazônica Samaúma, que é um mistério da floresta e que, segundo estudos recentes, realiza certas conexões pela mata através de suas raízes.

Nesta edição, o festival conta com a participação de atrações como Pia Vila, Los Porongas, Brunno Damasceno, Dito Bruzugu, Ellu, Duda Modesto, Elemental, Trilobitas e a dupla Maya Dourado e Leandre. Um dos pontos altos é a participação do grupo Hui Dewe Keneya, que reúne indígenas da etnia Huni Kuin.

“A coordenação do projeto decidiu reunir gerações e fazer uma viagem entre os mais diversos tipos de gêneros musicais, como a MPB, o samba, o pop, o rock e, inclusive, a música dos txais, que tem identidade acreana, amazônica”, relata João Vasconcelos, um dos organizadores.

O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc por meio do Governo do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Made In Acre, Indie, Alugue Fest, Café Contri e Indústria Miragina. As apresentações foram gravadas pela equipe da Gift Talentos e North Wide, e pelo RB Studio, em setembro, com locação no Theatro Hélio Melo.

SERVIÇO

Festival Samaúma Online – música que conecta!

Data: 4 e 5 de dezembro (sábado e domingo)

Hora: 19h

Onde assistir: Canal da Gift Talentos no YouTube

Line-up:

Dia 4/12: Ellu, Trilobitas, Duda Modesto, Brunno Damasceno e Pia Villa

Dia 5/12: Maya Dourado e Leandre, Grupo Hui Dewe Keneya – Povo Huni Kuin, Dito Bruzugu, Elemental e Los Porongas