Com nova estrutura, Deck Baladinha volta em janeiro; sabia mais na coluna da Gabriela Queiroz

DECK SUSHI, amplia espaço mudando a estrutura do local e se preparam em grande estilo para a volta do tão esperado DECK BALADINHA. Quem lembra do quanto lotava esse local quando havia a presença dos melhores DJs, animando o lugar, tornando o Deck, um lounge, em uma baladinha, onde faziam um pré aquecimento de uma noite longa, com sua turma para qualquer tipo de comemoração e encontro?! É isso mesmo! Eles estão voltando com a melhor receptividade e garantem surpreendê-los.

Deck Sushi e Lounge, localizado na Avenida Getúlio Vargas, oferece as melhores opções de cardápios como entradas para aqueles que querem tomar uma cerveja e papear, sushi de todas as preferências que tiverem, dos combinados às barcas, pratos quentes para quem aprecia um jantar, além de já servirem aquele chope da Brahma trincando e drinks diferenciados no caneco, taça e até na jarra para as amigas… tem coisa melhor?!!

Quer marcar um encontro, brindar com a turma, comemorar algo, paquerar, bater um papo com uma musiquinha animada de arrepiar, começar o ano de 2022 em grande estilo?! Então já combina e te prepara para aquecer e ser seu primeiro ponto de saída nos finais de semanas, que a Baladinha está chegandooo….

Deck tem de tudo, só não tem comparação!

Confira alguns registros de quem passou por lá:

E aí, estão ansiosos?! Se liguem nas programações compartilhando essa novidade para quem é fã desse lugar e das noites animadas, acesse as redes sociais:

@vemprodeck @decksushibar.