Como estará a vida amorosa de cada signo em dezembro de 2021

Dezembro finalmente chegou! Além das festas e encerramento de ciclos, o último mês do ano reserva novas experiências na vida amorosa de alguns signos do zodíaco. De modo geral, será necessário lidar com situações repentinas, aceitar mudanças e encarar difíceis verdades.

Abaixo, confira os alertas da astrologia para cada um dos signos:

Áries

A vida amorosa pode parecer parada, mas exigirá alguns esforços para evoluir nos relacionamentos e conexões. É hora de assumir as responsabilidades e ser honesto.

Touro

Seu coração é desafiado e será preciso resolver alguns problemas para ver as oportunidades positivas. Experimente, reveja aprendizagens e vá com calma em busca de uma decisão. Lembre-se: tudo tem seu tempo.

Gêmeos

Novos passos consolidam o amor em sua vida. Prepare-se para ver vínculos crescerem. Apenas tenha atenção com suas emoções e medos para não assumir ou deixar compromissos por estas influencias. É hora de encontrar as verdadeiras respostas.

Câncer

Já não tente mais tapar o sol com a peneira e aceite a ajuda que precisa para seguir em frente. As reviravoltas chegam e é melhor aceitar as transformações de braços abertos, valorizando quem está ao seu lado de verdade.

Leão

Momento de grandes mudanças e avanços nos assuntos românticos. Reflita e tome atitudes bem pensadas para considerar o que realmente importa. A maneira de enxergar tudo tende a mudar.

Virgem

Relacionamentos mudam e alguns medos podem surgir. É hora de rever aquilo que o limita e se libertar para estabelecer uma conexão verdadeira que tende a surgir ou se aprofundar. Não tema explorar o mundo!

Libra

Momento de se preparar para finalizações e verdades. Não se engane e experimente as transformações como novas oportunidades. É a hora de curar algumas feridas do passado para poder crescer no amor.

Escorpião

O amor e as parcerias são vistos de uma nova forma. É hora de permitir que algumas barreiras caiam por terra e dar espaço ao novo em sua vida. Para viver um grande amor, será necessário estar de corpo, alma e coração no presente.

Sagitário

Novidades e descobertas positivas no amor o animam. Permita-se conhecer novos mundos e se libertar daquilo que já não faz mais sentido. As energias serão intensas e é necessário não cair em tensões, vitimismo e impulsos tóxicos.

Capricórnio

Transformações acontecem de dentro para fora. Tenha calma para lidar com esta fase agitada e cuide mais de você, curando-se e encontrando respostas. O amor próprio é mais importante do que nunca e uma etapa de limpeza chega: permita esta evolução e confie.

Aquário

A conexão com as pessoas ao seu redor pode se tornar mais fácil, mas alguns problemas também se evidenciam. Prepare-se para enfrentar mudanças e mergulhar em seus sentimentos. Não deixe a ansiedade ou o medo tomar conta e use este fluxo para evoluir.

Peixes

Momento de mudanças e novas metas que visam o crescimento. Abra os olhos para ver as oportunidades importantes que surgem e tenha coragem para iniciar as transformações necessárias. Compartilhe para curar e seguir em frente.