Como fazer um café gelado delicioso em casa

Sucesso no TikTok e no Instagram, o café cremoso, ou dalgona coffee, é lindo e fácil de fazer. O nome diferentão se origina na Coreia do Sul, onde a tendência da web nasceu: dalgona é um caramelo esponjoso que faz sucesso no país asiático. A receita, que tem como preparo principal incorporar com um fouet café instantâneo com água e açúcar, recebeu o nome porque a consistência da mistura lembra o doce coreano.

A receita conta com apenas cinco ingredientes e é uma boa ideia para quem quer inovar no café do dia a dia: o preparo deve ser servido bem gelado. Veja:

Ingredientes

2 colheres de sopa (28ml) de água quente

2 colheres de sopa (24g) de açúcar

2 colheres de sopa (12g) de café solúvel

Leite

Gelo

Preparo

Num bowl, adicione a água quente, o açúcar e o café solúvel. Use um mixer ou uma batedeira para misturar os ingredientes até atingir uma consistência aerada e leve. Sirva leite num copo com bastante gelo e adicione colheradas da mistura por cima. Incorpore o café no leite antes de beber.

Quer mais receitas? Acesse aqui!