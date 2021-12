Concurso EsPCEx: sai resultado final de provas e convocação

O concurso EsPCEx segue em andamento e, agora, os candidatos já podem consultar o resultado final do exame intelectual e a lista de classificados nas vagas de ampla concorrência.

A publicação foi feita no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 1º, e também já constam no próprio site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

Conforme a EsPCEx, as notas medianas das disciplinas das provas objetivas foram as seguintes:

Disciplina Nota Matemática 30 Geografia 33,333 História 16,667 Inglês 50 Português 45 Física 25 Química 33,333

A escola também publicou a orientação para os considerados aprovados, alertando para “a necessidade do seu preparo para esta próxima etapa, com especial atenção para os testes físicos, com o mesmo afinco com que se dedicou para a realização do Exame Intelectual”.

As primeiras apresentações deverão de candidatos serão feitas a partir de em 25 de janeiro de 2022 e contemplará os classificados dentro do número de vagas previstas no edital, para cada um dos quatro universos previstos.

Para a realização da 2ª etapa do Concurso de Admissão, o candidato permanecerá em regime de internato (com alojamento, alimentação, acompanhamento médico e psicológico) no período compreendido entre a apresentação na EsPCEx (25 de janeiro de 2022) e a respectiva matrícula.

Veja o documento com todas as orientações da EsPCEx

A seleção ainda tem previstas as etapas de:

Inspeção de Saúde

Exame de Aptidão Física –

Avaliação Psicológica

O teste físico

Os convocados para a fase do teste físico deverão passar pelos seguintes exames: Corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

Concurso ExPCEx tem 440 vagas

Os aprovados e convocados para a Escola Preparatório de Cadetes ingressam no posto de aluno. Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.

Este edital da EsPCEx trouxe 440 vagas, distribuídas por 400 para homens e 40 para mulheres, sendo:

Ampla concorrência: 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino;

320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino; Cota reservada aos candidatos pretos ou pardos: 80 vagas para o sexo masculino e oito para o sexo feminino.

O concurso costuma ter edital publicado anualmente, para início dos aprovados no ano seguinte. Ou seja, em 2022 um novo edital de concurso EsPCEx deve sair.