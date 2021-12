Concurso ICMBio 2021 tem 163 vagas na Região Norte

Foi publicado nesta semana o edital do novo concurso ICMBio 2021. Ao todo, a seleção conta com 171 vagas, sendo 163 delas apenas na Região Norte do país. Veja como fica a distribuição entre os cargos!

Cargo Região Vagas Analista ambiental Acre 5 Amapá 4 Amazonas 12 Pará 25 Rondônia 12 Técnico ambiental Acre 9 Amapá 8 Amazonas 22 Pará 44 Rondônia 22

As outras oito vagas estão no Estado do Maranhão, no Nordeste. Neste caso, são cinco oportunidades para o cargo de técnico e três para analista ambiental.

Para concorrer ao posto de técnico, é preciso ter o nível médio ou curso técnico equivalente completo. Os ganhos, neste caso, serão de R$4.063,34.

Já para o cargo analista, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade exige a graduação, em qualquer área, dos candidatos. Os aprovados terão salários de R$8.547,64.

Estes valores já incluem o vencimento base de R$3.605,34 e R$8.089,64, respectivamente, além do auxílio-alimentação de R$458 para servidores federais. Vale lembrar que os convocados ainda farão jus a gratificações.

Inscrições serão aceitas até dia 23

Os interessados no concurso ICMBio 2021 devem se inscrever, a partir do próximo dia 3, por meio do site do Cebraspe , o organizador da seleção. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de dezembro.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$72,80 (nível médio) ou de R$104 (nível superior).

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca, durante todo o período de inscrição.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Cargos : técnicos e analistas

: técnicos e analistas Vagas : 171

: 171 Requisitos : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Remuneração : R$4.063,34 e R$8.547,64

: R$4.063,34 e R$8.547,64 Inscrições : de 3 a 23 de dezembro

: de 3 a 23 de dezembro Banca : Cebraspe

: Cebraspe Provas: 6 de fevereiro de 2022

Concurso ICMBio terá provas em fevereiro

As provas do concurso ICMBio estão marcadas para fevereiro de 2022. Como esperado, praticamente 60 dias após a publicação do edital, conforme autorização da Economia.

Basicamente todos os cargos serão avaliados pelas mesmas etapas, sendo elas somente provas objetivas e discursivas. Os exames ocorrerão no dia 6 de fevereiro de 2022, nas seguintes capitais:

► Belém/PA;

► Macapá/AP;

► Manaus/AM;

► Porto Velho/RO;

► Rio Branco/AC; e

► São Luís/MA.

Na prova objetiva, serão cobradas 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos, no caso dos técnicos, e 40 de Conhecimentos Básicos e 60 Específicas, para os analistas.

As provas serão aplicadas em turnos distintos, sendo manhã para o analista e tarde para o técnico. Na prova discursiva, as cobranças serão diferentes, sendo elas:

técnico: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia; e

analista: texto dissertativo, de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos constantes do item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.

Após a conclusão de todas as etapas, os aprovados serão convocados ao longo da validade do concurso, que será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Concurso ICMBio terá cadastro com até 533 aprovados

O concurso do ICMBio prevê a formação de um cadastro de reserva. Ou seja, além das 171 vagas imediatas, o Ministério da Economia pode autorizar a convocação do adicional de 25% das vagas para que a autarquia chame mais aprovados.

Com este adicional, o ICMBio poderia convocar mais 27 técnicos e 15 analista, totalizando mais 42 aprovados. O Governo Federal ainda poderá autorizar novas chamadas no caso de decreto presidencial.

No cadastro de reserva poderão figurar, conforme o edital, até 533 aprovados, com a seguinte distribuição: