Confira as superstições dos famosos para o Ano Novo

A chegada do Ano Novo é quase que sinônimo de fazer simpatias, né? Além de renovar sonhos e esperanças, o momento também abre espaço para diversos rituais super tradicionais entre os brasileiros.

Comer lentilha, vestir branco, usar calcinha colorida, pular sete ondas no mar, guardar sementes de romã… e por aí vai. E não pense que os famosos também não entram na prática, viu! Abaixo, você confere alguns costumes das celebridades, segundo o site da Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga

Começando pela apresentadora que anualmente se posiciona em algum lugar bem alto para comer lentilha sem os pés no chão. Sim, é pura tradição. Para Ana, o costume atrai sorte e dinheiro. Além disso, manter-se distante do chão garante mais conquistas para o ano que está por vir.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é adepta é ir à praia e pular sete ondinhas, comer lentilha, 12 uvas e guardar os caroços.

Alessandra Ambrósio

Assim como Marquezine, Alessandra Ambrósio também pula ondas, come lentilha, uvas e o plus fica por jogar flores no mar. Arrasou!

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa já disse em entrevista que o melhor ritual para se ter sorte é passar ao lado das pessoas que amamos. E é claro: usar uma calcinha branca para atrair paz. E aí, você também acredita?

Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso não abre mão de usar um look todinho branco! Certíssimo, né?

Fernanda Souza

Além de rezar, pontualmente à meia-noite, Fernandinha Souza, se estiver na praia, pula as ondas. Outra tradição é guardar uma nota de dólar na carteira. Boa!

Gio Ewbank

Enquanto isso, Gio Ewbank precisa estar com os pezinhos na areia para a chegada do primeiro dia do ano. Tudo vale na hora de renovar as energias, né? Presentes também são jogados no mar para Iemanjá.

Luciano Huck e Angélica

Huck e a família também passão a virada na praia para pular as famosas ondas, fazendo um pedido especial a cada pulo. Angélica também já garantiu, em entrevista à Quem, que come lentilha e 12 uvas. “E peço saúde, acendo minha velinha. A gente é muito exposto, e tem muita energia boa e muita energia que não é tão boa; então é preciso se proteger de alguma forma”.

Taís Araujo

Taís é gente como a gente! A atriz já revelou que segue todas as superstições possíveis para que o ano seguinte seja maravilhoso.