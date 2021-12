Conheça Marcelo Faria, que bombou após pedir sexo para Jorge e Mateus

Disposto a levar a sério a pouca fama que construiu, ele faz até hashtags para responder seus fãs no Instagram e se denomina como “o cara que passa recado”. “Quem me conhece sabe que eu sou assim, extrovertido, gosto de rir e fazer rir, mas não esperava estourar de repente. Vamos seguir em frente e surfar nessa onda. #Amovocês”, disse o empresário. “Vocês querem conteúdo? Então vão ter”, brincou, pouco antes.Após verem os dizeres, a dupla não se aguentou e precisou parar o show por alguns minutos. Com os olhos esbugalhados e o celular à mostra, ele foi compartilhado milhares de vezes, inclusive pelos cantores. Confira o vídeo original do meme ao final da matéria.

Mas se engana quem pensa que Marcelo atacou apenas uma vez. No mesmo dia, também rolou um show de Zé Neto e Cristiano. Como é de praxe, os dois estavam cantando sentados, com um copo em cima de uma mesa. Foi aí que o empresário escreveu em seu celular “Esse copo é Stanley (marca que ficou famosa com os seus produtos térmicos)” e também arrancou risadas.