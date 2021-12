Conmebol divulga datas e locais da Recopa entre Palmeiras e Athletico

“Datas confirmadas! Athletico-PR e Palmeiras vão decidir a Recopa 2022 entre fevereiro e março. O campeão da Libertadores decide em casa contra o campeão da Sul-Americana”, informou a Conmebol.

Mais uma vez o Palmeiras terá um calendário apertado. O jogo de ida da Recopa está marcado para o dia 23 de fevereiro, somente 11 dias após a decisão do Mundial de Clubes dos Emirados Árabes Unidos e com jogos do Paulistão intercalados.

Depois de perder a decisão da Recopa da atual temporada para o Defensa Y Justicia, da Argentina, nos pênaltis, no Estádio Mané Garrincha, Eno Distrito Federal, desta vez o Palmeiras vai atuar o duelo da volta no Allianz Parque, dia 2 de março. Nesta temporada, o clube embolsou R$ 4,2 milhões pelo vice-campeonato. Os argentinos levaram R$ 7 milhões.

Um dia após a decisão do Mundial, está marcado um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque pelo estadual que já terá de ser remarcado. Antes dos jogos da Recopa, os comandados de Abel Ferreira ainda têm agendados jogos contra Santo André e Inter de Limeira, possivelmente disputados com uma escalação alternativa.