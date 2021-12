Contratações para 2022: veja quem chega e quem vai embora dos principais clubes brasileiros

Com o fim do Brasileirão, as diretorias começam a trabalhar para fortalecer os elencos em 2022. O ge traz todas as novidades do mercado dos principais clubes brasileiros. Estas reportagens serão atualizadas até o início dos estaduais. Clique no time de seu interesse (estão listados os 20 que jogaram a Série A e os quatro que subiram da B para a A, além de Cruzeiro e Vasco) e fique por dentro.