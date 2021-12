Corrida da Virada reúne 250 participantes em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira

Com o apoio da Federação Acreana de Atletismo a Secretaria de Esportes realizou na manhã desta sexta-feira, 31,a Corrida da Virada, que teve a participação de 250 atletas. A corrida teve dois percursos, sendo um de cinco quilômetros e outro de dez quilômetros.

Todos os competidores que concluíram a prova receberam medalhas e ainda tiveram um café reforçado à base de frutas e muita água para a hidratação. O secretário de esportes que também participou da atividade como atleta, disse que o evento superou as expectativas. “A corrida foi bem emocionante e aproximadamente 150 pessoas trabalharam hoje aqui na avenida, como Detran, 61 bis, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar , CIRETRAN e todas as secretarias municipais”.

Dona Antônia de Souza Conceição é atleta amadora e já participa do atletismo em Cruzeiro do Sul há alguns anos. Ela percorreu os 10 km e falou da importância que tem o atletismo para a sua vida e da memória no evento ao seu esposo(Côco) que também praticava corridas. Ele faleceu nesse ano devido a Covid-19. “Agradeço a consideração que tiveram ao meu esposo que também era atleta. Perdi meu esposo e minha filha para a Covid-19 e é na corrida que junto forças pra tentar viver com esse coração quebrado”, confessou.

A corrida teve o apoio e a supervisão da Federação Acreana de Atletismo para que a corrida clandestina deixe de acontecer no estado. “A federação tem realizado um trabalho para que as corridas tenham certificação e cumpram as exigências técnicas de segurança e de socorro, pois isso credencia a prova e apoio afirmou João Renato”, representante da federação.